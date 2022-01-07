إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية ورام الله وبنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد ولجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب تنديدا بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، ونصرة للأسير المريض أبو حميد، بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد الفعاليات الشعبية في كل مكان.إلى ذلك، أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن الصحفي معتصم سقف الحيط، أصيب بالرصاص المطاطي في صدره خلال المواجهات، التي أعقبت قمع الاحتلال لمسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين.وانطلقت المسيرة إسنادا للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي نقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل 3 أيام إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.كما سجلت عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوب المشاركين في المسيرة في محاولة لتفريقهم.في سياق متصل، أصيب 12 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و20 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى إصابة 12 منهم بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.