إصابات بالرصاص المعدني والاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال المتمركز على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص في اليد والقدم، نقلا إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات الاختناق جرى علاجهم ميدانيا.