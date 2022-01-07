شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، بعد ظهر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال المطاطي، وعدد من حالات الاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل "صبيح" ببلدة "بيتا" جنوبي نابلس.

واندلعت المواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي بلدة "بيتا" بعد أداء صلاة الجمعة على أراضي الجبل المهددة بالمصادرة لصالح البؤرة الاستيطانية التي كان من المقرر إقامتها على سفح الجبل.

وتركزت المواجهات في منطقة "الهوتة" بمحيط جبل صبيح، وأطلق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام خلال المواجهات في بلدة "بيتا".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنَّ طواقم الإسعاف التابعة له تعاملت مع 19 إصابة حتى اللحظة في البلدة.

وأوضحت الجمعية أن من بين الإصابات 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، منهم 2 بالرأس، و15 إصابة أخرى بالغاز تم علاجهم ميدانيًّا.

وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق في بلدة "بيتا" والمؤدية إلى جبل صبيح ومناطق المواجهات، ما أعاق عمل طواقم الإسعاف ووصول المركبات لمناطق المواجهات.

يذكر أن  قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا ثلاثة مواطنين بعد اقتحام منازلهم في البلدة.

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