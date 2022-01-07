إصابة 4 مستوطنين جراء رشق مركباتهم بالحجارة شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب 4 مستوطنين بجراح، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، جراء رشق 3 مركبات لهم بالحجارة، شمال الخليل.وأفادت مصادر محلية، أن الشبان الفلسطينيين رشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة بكثافة، ما أدى لتضرر 3 مركبات، وإصابة 4 مستوطنين كانوا بداخلها، بينهم مستوطِنة أصيبت برأسها، قرب مستوطنة "غوش عتصيون".وكان مستوطن، قد دهس، أمس الخميس، المواطنة شفيقة فايز بشارات (48 عاما)، في بلدة العقربانية شرق نابلس، كما تعمد دعس قطيع للأغنام في الطريق، وممارسة أعمال العربدة وملاحقة المواطنين في المكان.كما استشهد صباح أمس أيضًأ الشاب مصطفى فلنة غرب رام الله، بعد دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، وهو متوجه لمكان عمله في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.وضاعفت المقاومة في الضفة الغربية والقدس خلال 2021، من عملياتها المؤثرة، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين، واشتعلت ساحات المواجهة المفتوحة خاصة في ظل أحداث القدس والتي توجت بمعركة “سيف القدس” البطولية، وعملية نفق الحرية.