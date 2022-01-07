إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بيتا، جنوب نابلس.وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، اثنان منهم بالرأس، إضافة إلى إصابة 15 مواطنا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في بيتا.وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف، وذلك بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات.