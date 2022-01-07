شؤون فلسطينية

60 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة

60 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 60 ألف مواطن أدوا الجمعة في الأقصى، رغم التضييقات التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وعقب انتهاء الصلاة، أدى المصلون صلاة الغائب على شهداء لقمة العيش الثمانية من قرية عقربا جنوب نابلس الذين قضوا في حادث سير أمس قرب مدينة أريحا.

وكان مئات المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات ونشطاء مقدسيون، ردا على اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: جماهير غفيرة تشيع ضحايا حادث السير الثمانية في عقربا

نابلس: جماهير غفيرة تشيع ضحايا حادث السير الثمانية في عقربا

الرئيس عباس لأهالي عقربا: نعزي أنفسنا وشعبنا بهذه الفاجعة والألم ألمنا جميعًا

الرئيس عباس لأهالي عقربا: نعزي أنفسنا وشعبنا بهذه الفاجعة والألم ألمنا جميعًا

الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

الأردن: مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 3557 وحدة استيطانية خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

الأردن: مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 3557 وحدة استيطانية خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

التربية والتعليم: لا تعديل على أسس التقويم وآلياته

التربية والتعليم: لا تعديل على أسس التقويم وآلياته

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم جزء من منزله بالقدس

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم جزء من منزله بالقدس

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر قطاع غزة

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم جزء من منزله بالقدس

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم جزء من منزله بالقدس

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر قطاع غزة

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر قطاع غزة

غزة: وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مداهمات واعتقالات للاحتلال في الضفة والقدس

مداهمات واعتقالات للاحتلال في الضفة والقدس

آلاف المصلين يؤدون فجر أول جمعة في العام الجديد في الأقصى

آلاف المصلين يؤدون فجر أول جمعة في العام الجديد في الأقصى

أريحا تستعد لتشيع جثامين شهداء الحادث المروري قرب قرية فصايل

أريحا تستعد لتشيع جثامين شهداء الحادث المروري قرب قرية فصايل

إصابتان بـ13 حادث سير بقطاع غزة أمس

إصابتان بـ13 حادث سير بقطاع غزة أمس

منوعات

شاهد: سمية الخشاب تشن هجوم على قرار إيقاف معلمة عن التدريس بسبب رقصها

شاهد: سمية الخشاب تشن هجوم على قرار إيقاف معلمة عن التدريس بسبب رقصها

شاهد كيف سخر محمد رمضان من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل

شاهد كيف سخر محمد رمضان من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل

شاهد: هنادي مهنا تتسبب بنشر شائعة طلاقها

شاهد: هنادي مهنا تتسبب بنشر شائعة طلاقها

شاهد: وائل عبدالعزيز يثير أزمة جديدة ويحرج شقيقته ياسمين من جديد

شاهد: وائل عبدالعزيز يثير أزمة جديدة ويحرج شقيقته ياسمين من جديد

بسبب إزعاج سيدة أعمال.. المحكمة تصدر قرار بحبس أحمد فلوكس سنتين

بسبب إزعاج سيدة أعمال.. المحكمة تصدر قرار بحبس أحمد فلوكس سنتين

ما حقيقة رفض ميرفت أمين تكريم من مهرجان الجونة.. بشرى تجيب

ما حقيقة رفض ميرفت أمين تكريم من مهرجان الجونة.. بشرى تجيب

شاهد ماذا تفعل شكران مرتجى عند تعرضها للتنمر

شاهد ماذا تفعل شكران مرتجى عند تعرضها للتنمر

إصابة الإعلاميين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس (كورونا)

إصابة الإعلاميين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس (كورونا)

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

عربي

مزايا &#34;قاتلة الدبابات&#34; .. الجزائر تُحدث مُدرعة روسية الصنع

مزايا "قاتلة الدبابات" .. الجزائر تُحدث مُدرعة روسية الصنع

لبنان يسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

لبنان يسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل