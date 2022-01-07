الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 17، بيت لحم 41، طوباس 13، رام الله والبيرة 93، طولكرم 15، الخليل 32، سلفيت 4، نابلس 20، جنين 11، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، مدينة القدس 137، قطاع غزة 66".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 3، بيت لحم 22، طوباس 10، رام الله والبيرة 35، طولكرم 9، الخليل 46، سلفيت 0، نابلس 22، جنين 22، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، مدينة القدس 92، قطاع غزة 120".وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، 4 وفيات في جنين، ووفاة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 109 مرضى، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.