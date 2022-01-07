الأردن: مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 3557 وحدة استيطانية خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.وشدد على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية .