غزة: وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1043 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسيجل 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 120 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 190877 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1304 حالة، وإجمالي المتعافين 187856 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1717 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 51 حالة، من بينها 38 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 550390 شخصا.