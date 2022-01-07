مداهمات واعتقالات للاحتلال في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين.وأفادت مصادر محلية أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا ثلاثة مواطنين بعد اقتحام منازلهم في قرية بيتا جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.وذكرت المصادر أنَّ المواطنين المعتقلين هم: جهاد هلال أبو عميد، داوود محمد أبو النسيم، ومنير محمود أبو ذياب.واعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من نابلس، أثناء دخوله المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة أول فجر في العام الجديد، كما اعتقلت الشاب منير مدين داري، عقب اقتحام منزله في بلدة العيساوية بالقدس.وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية أنَّ سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير المقدسي محمد عبيد المطري، لمدة شهرين، علمًا بأنه أمضى في الاعتقال الإداري نحو 20 شهرًا.ووفق معطيات فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال نحو ٨ آلاف مواطن فلسطيني خلال عام ٢٠٢١ بينهم أكثر من ١٣٠٠ قاصر وطفل و١٨٤ من النساء.ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام المنصرم ٢٠٢١ نحو ٤٦٠٠ أسير وأسيرة.