آلاف المصلين يؤدون فجر أول جمعة في العام الجديد في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات الرباط والصلاة في الأقصى؛ بالتزامن مع تصاعد الهجمة الإسرائيلية على المسجد.وشد الرحال لصلاة فجر أول جمعة في العام الجديد آلاف المواطنين من القدس والضفة الغربية وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، بينهم مئات النساء والأطفال وكبار السن.وواصل مئات المواطنين رباطهم في المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، فيما عمّت أجواء الهدوء أرجاء المسجد بعد الشروق على وقع آيات سورة الكهف التي سُمعت عبر مكبرات الصوت.ويتحضّر آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل دعوات استيطانية يومية ومستمرة لإدامة التواجد في باحات الأقصى وأداء الطقوس التلمودية والاستماع لشروحات حول "الهيكل" المزعوم، بمشاركة قادة المستوطنين، وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.