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مزايا "قاتلة الدبابات" .. الجزائر تُحدث مُدرعة روسية الصنع

مزايا "قاتلة الدبابات" .. الجزائر تُحدث مُدرعة روسية الصنع
رام الله - دنيا الوطن
حدَّث الجيش الجزائري في الفترة الماضية مدرعة "بي تي إر- 80" روسية الصنع من خلال تزويدها بمركبات قتالية ذات عجلات بسلاح إضافي.

ووفقًا لصحيفة (روسيسكايا غازيتا)، فإن التحديث الجزائري على المدرعة الروسية جعلها أحد أقوى أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات في العالم "كورنيت"، القادرة على تدمير جميع الدبابات الأجنبية المتاحة.

يمكن لمثل هذه الصواريخ الموجهة، التي يصل مداها إلى 8000 متر، اختراق ما يصل إلى 1300 ملم من الدروع، معززة بحماية ديناميكية مضادة للتراكم. بالإضافة إلى المركبات الأرضية، من الممكن أيضًا تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والمروحيات والطائرات المسيرة من مختلف الأنواع.

كما زودت مدرعات "بي تي إر-60 بي بي" بأسلحة مماثلة، وتم إزالة مدافع "كي بي في تي" و"بي كي تي" عنها.

ومن المثير للاهتمام أن القوات البرية الجزائرية كانت أول الدول الأجنبية التي قامت بتحديثبي "إم بي-1" القديمة من خلال تثبيت وحدة قتالية بيريجوك مع كورنيت ومدفع 30 ملم ومدفع رشاش 7.62 ملم وقاذفة قنابل آلية 30 ملم.

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