الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة الفخاري الى الشرق من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة داخل الأبراج العسكرية شرق بلدة الفخاري أطلقت النار صوب المزارعين دون أن يبلغ عن وقوع اصابات أو أضرار في صفوف المزارعين.يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل يومي صوب المزارعين على طول "السياج الفاصل" شرق قطاع غزة الأمر الذي يتسبب بانسحاب المزارعين من أراضيهم الزراعية خشية على أرواحهم.