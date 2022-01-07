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السعودية: "حزب الله" يشكل تهديًدا للأمن القومي العربي

السعودية: "حزب الله" يشكل تهديًدا للأمن القومي العربي
رام الله - دنيا الوطن
اتهم السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، تنظيم "حزب الله" اللبناني بـ"تهديد" الأمن القومي العربي.

وقال بخاري، وفق ما نقلت صحيفة (عكاظ) السعودية: إن "أنشطة حزب الله وسلوكها تشكل تهديداً للأمن القومي العربي"، مضيفًا: "إصرار حزب الله الإرهابي على فرض سيطرته على إرادة الدولة ومؤسساتها الدستورية هو المعطل الحقيقي للسلم والأمن في لبنان".

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى "وقف الأنشطة التي تمس المملكة ودول الخليج العربي"، متابعًا: "العلاقات السعودية مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات غير مسؤولة وعبثية".

 وأعرب عن أمل بلاده في أن "يغلب الأفرقاء السياسيين المصلحة اللُبنانية لمواجهة التحديات التي تعيشها بلادهم وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار".

 وشدد على ضرورة "إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة"، على حد تعبيره. وقال إن "المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة".

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