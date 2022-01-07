الاحتلال يعرقل دخول المصلين لمدينة القدس لأداء صلاة "الفجر العظيم"

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة بعرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة دخول المصلين لمدينة القدس المحتلة لأداء "صلاة الفجر العظيم" في الجمعة الأولى من العام الجديد 2022.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شددوا الخناق على مداخل القدس، ووضعوا عدداً من الحواجز العسكرية التي تخللها تفتيش للشبان بشكل دقيق جدًا، فيما منع جنود الاحتلال عدد من المصلين الوصول إلى المسجد الأقصى.وتوافد مئات الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل، منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الجمعة إلى المسجد الأقصى، لتأدية صلاة الفجر ومن ثم تأدية صلاة الجمعة في القدس.