شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال وشرطتها اعتقلت عدداً من المواطنين خلال حملة لها، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وفي تفاصيل الانتهاكات، فقد اعتقلت شرطة الاحتلال شاباً من مدينة نابلس، أثناء دخوله المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

فيما اعتقلت الشاب منير مدين داري، عقب اقتحام منزله في بلدة العيساوية بالقدس.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر ثلاثة مواطنين بعد اقتحام منازلهم في قرية بيتا جنوبي المحافظة، وهم: جهاد هلال أبو عميد، داوود محمد أبو النسيم، منير محمود أبو ذياب.

وتتعرض بلدة بيتا لحملات دهم واعتقال بشكل مكثف، منذ إقامة بؤرة "إفيتار" على جبل صبيح، كذلك محافظات الضفة الغربية والقدس.

وفي بيت لحم، أصيبت مستوطنة بجروح في الرأس بعد رشق مركبتها بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

وعرقلت شرطة الاحتلال، دخول المصلين إلى مدينة القدس لأداء صلاة الفجر العظيم في الجمعة الأولى من العام الجديد 2022.

وشددت شرطة الاحتلال، الخناق على مداخل القدس، ووضعوا عدداً من الحواجز تخللها تفتيش للشبان.

كما منعت العديد من المصلين الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة من خارج القدس، إلا القليل خاصة من الضفة الغربية.

وتوافد مئات الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل، منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، لتأدية صلاة الفجر ومن ثم تأدية صلاة الجمعة في القدس.

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