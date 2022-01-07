جنين: إصابات بمواجهات مع الاحتلال إثر اقتحامه قرية مسلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مسلية جنوب جنين.ووفق مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مسلية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق.كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل جنين قرب متنزه (عروس الشمال)، وقرب الجامعة العربية الأمريكية، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.