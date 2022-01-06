تقديرات إسرائيلية: موجة (كورونا) الحالية ستستمر حوالي شهرين
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أن موجة (كورونا) الحالية ستستمر حوالي شهرين.
وأضافت الصحيفة أن في إسرائيل يعتقدون أنه في ذروة الموجة ستُجل أرقام ضخمة من المصابين تصل إلى 150 ألف مصاب يومياً في إسرائيل و500 حالة خطيرة يومياً.
وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، الحكومة بإخراج جميع الدول من قائمة الدول الحمراء، نظرا لمعدلات الإصابة بفيروس (كورونا) داخل إسرائيل، مقارنة مع معدلات الإصابة لدى العائدين اليها.
ومن المتوقع أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ منتصف الليلة بعد أن تصادق عليه الحكومة ولجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية.
ومن بين هذه الدول، دولة الإمارات الولايات المتحدة واثيوبيا وبريطانيا وتنزانيا والمكسيك وسويسرا وتركيا.
وقال المدير العام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، أن معظم المرضى الذين في حالة خطيرة يعانون من متحور "دلتا" الذي بدا يتفشى مجدداً، مرجحاً أن يبلغ عدد المصابين بعد ثلاثة أيام 30 ألفا وبعد أسبوع 50 ألفاً.
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