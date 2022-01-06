شؤون فلسطينية

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مسلية جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مسلية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل جنين قرب متنزه (عروس الشمال)، وقرب الجامعة العربية الأمريكية، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

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