البرغوثي: يوم حزين لفلسطين باستشهاد حشاش وفلنه وثمانية عمال من بلدة عقربا



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نتقدم بأحر مشاعر العزاء و التعاطف مع عائلات الشهداء الراحلين ونطالب بإسناد عائلاتهم الثكلى بكل الوسائل".





وأكد البرغوثي أن الاحتلال أمعن في جرائمه ضد أبناء شعبنا، بما في ذلك جرائم الدهس من قبل المستوطنين التي طالت اليوم أيضا الجريحة شفيقة بشارات من العقربانية، وأصابت بجراح المناضل سليمان الهذالين، بعد أن أودت من قبل بحياة غدير مسالمة في سنجل ورائد الخراز، ولا بد من هبة شعبية فلسطينية في وجه هذه الجرائم.



رام الله - دنيا الوطنوصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم، بأنه يوم حزين لفلسطين وللشعب الفلسطيني باستشهاد بكير حشاش برصاص الاحتلال ومصطفى فلنة، دهسا من قبل المستوطنين، والذي ترافق مع استشهاد ثمانية عمال من بلدة عقربا في حادث مؤسف أودى بحياة من أصبحوا شهداء لقمة العيش.