"الديمقراطية" تنعى شهداء لقمة العيش وتؤكد وقوفها وتضامنها مع ذويهم

رام الله - دنيا الوطنتنعى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وطبقته العاملة، شهداء لقمة العيش الذين لقوا مصرعهم، اليوم في حادث سير مؤسف، قرب قرية فصايل بالأغوار شمال محافظة أريحا بالضفة الفلسطينية.وتتقدم الجبهة بأحر التعازي والمواساة من عوائل الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى. وتدعو جماهير شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية إلى المشاركة الواسعة في تشييع جثامين العمال، شهداء لقمة العيش لمواراتهم الثرى.وتؤكد الجبهة تضامنها ووقوفها إلى جانب ذوي وأسر ضحايا الحادث المؤسف في هذا المصاب الأليم.