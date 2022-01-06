سلامة معروف: لا يوجد زيادة على قيمة رسوم معاملة "جمع الشمل"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف: إنه "لا توجد زيادة على قيمة رسوم معاملة (جمع الشمل)، وفق ما نقلت إذاعة (الأقصى).وكانت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بغزة، - الشق المدني أعلنت للمواطنين الكرام، عن بدء استقبال معاملات الهويات (جمع الشمل)، وذلك اعتباراً من صباح الخميس 6 يناير 2022 وفي أيام العمل الأسبوعية، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً، وذلك في مديريات الداخلية بجميع محافظات قطاع غزة.مع إحضار الأوراق الثبوتية الآتية:1- صورة عن موافقة جمع الشمل.2- صورة هوية القرين (الزوج أو الزوجة).3- تصريح الزيارة الأصلي أو صورة عنه.4- جواز سفر عليه ختم الدخول أو صورة ورقة الدخول.5- صورة عن شهادة الميلاد.6- صورة عقد الزواج.7- بطاقة التعريف.وشددت على أنه يتم إعداد الطلب لدى مكاتب العرائض بجوار المديريات، ومن ثم تقديمها في داخل مقر المديرية بالمحافظة.