إسرائيل: إخراج كافة الدول من قائمة الدول الحمراء



ومن المتوقع ان يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ منتصف الليلة بعد ان تصادق عليه الحكومة ولجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية

ومن بين هذه الدول، دولة الإمارات الولايات المتحدة واثيوبيا وبريطانيا وتنزانيا والمكسيك وسويسرا وتركيا.



وقال المدير العام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، أن معظم المرضى الذين في حالة خطيرة يعانون من متحور "دلتا" الذي بدا يتفشى مجدداً، مرجحاً أن يبلغ عدد المصابين بعد ثلاثة أيام 30 ألفا وبعد أسبوع 50 ألفاً.

رام الله - دنيا الوطنأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، الحكومة بإخراج جميع الدول من قائمة الدول الحمراء، نظرا لمعدلات الإصابة بفيروس (كورونا) داخل إسرائيل، مقارنة مع معدلات الإصابة لدى العائدين اليها.