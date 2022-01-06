مجدلاني ينعى شهداء لقمة العيش بحادث السير قرب "فصايل"

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني شهداء لقمة العيش الذين لقوا مصرعهم في حادث سير مروع وقع قرب قرية فصايل شمال أريحا، حيث توفي 7 عمال اثناء عودتهم لبيتوهم.وقال: نتقدم بأحر التعازي والمواساة القلبية لعائلات العمال الذي لقوا مصرعهم و ان ما حدث كارثة مأساوية بحق الطبقة العاملة الفلسطينية.وطالب مجدلاني السائقين بضرورة الانتباه أثناء قيادتهم لمركباتهم، وعدم التجاوز الخاطئ والخروج عن مسار وخط السير للمركبة، وتجنب السرعة الزائدة، والتقيد بقواعد وقوانين السير لرفع الخطر عن حياتهم وضمان وصولهم إلى عائلاتهم سالمين.