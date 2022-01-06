شؤون فلسطينية

مجدلاني ينعى شهداء لقمة العيش بحادث السير قرب "فصايل"

مجدلاني ينعى شهداء لقمة العيش بحادث السير قرب "فصايل"
د. أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني شهداء لقمة العيش الذين لقوا مصرعهم في حادث سير مروع وقع قرب قرية فصايل شمال أريحا، حيث توفي 7 عمال اثناء عودتهم لبيتوهم.

وقال: نتقدم بأحر التعازي والمواساة القلبية لعائلات العمال الذي لقوا مصرعهم و ان ما حدث كارثة مأساوية بحق الطبقة العاملة الفلسطينية.

وطالب مجدلاني السائقين بضرورة الانتباه أثناء قيادتهم لمركباتهم، وعدم التجاوز الخاطئ والخروج عن مسار وخط السير للمركبة، وتجنب السرعة الزائدة، والتقيد بقواعد وقوانين السير لرفع الخطر عن حياتهم وضمان وصولهم إلى عائلاتهم سالمين.

أخبار ذات صلة

سلامة معروف: لا يوجد زيادة على قيمة رسوم معاملة &#34;جمع الشمل&#34;

سلامة معروف: لا يوجد زيادة على قيمة رسوم معاملة "جمع الشمل"

صحيفة: (حماس) و(الجهاد) تمهلان الاحتلال حتى الخميس المقبل لحل أوضاع غزة.. وهذه رسالتهما للوسيط

صحيفة: (حماس) و(الجهاد) تمهلان الاحتلال حتى الخميس المقبل لحل أوضاع غزة.. وهذه رسالتهما للوسيط

أول تعليق من اشتية على حادث السير المروع قرب أريحا

أول تعليق من اشتية على حادث السير المروع قرب أريحا

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في الصين

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في الصين

حسين الشيخ: السماح لعدد من أسرة الأسير ناصر أبو حميد بزيارته غداً

حسين الشيخ: السماح لعدد من أسرة الأسير ناصر أبو حميد بزيارته غداً

شاهد: اللحظات الأولى لوقوع حادث السير الذي أودى بحياة 7 أشخاص بأريحا

شاهد: اللحظات الأولى لوقوع حادث السير الذي أودى بحياة 7 أشخاص بأريحا

الرئيس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا حادث السير بأريحا

الرئيس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا حادث السير بأريحا

مجلس البحث العلمي يناقش سبل دعم وتنشيط الحركة البحثية في فلسطين

مجلس البحث العلمي يناقش سبل دعم وتنشيط الحركة البحثية في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني ينعى شهداء لقمة العيش بحادث السير قرب &#34;فصايل&#34;

مجدلاني ينعى شهداء لقمة العيش بحادث السير قرب "فصايل"

مجلس البحث العلمي يناقش سبل دعم وتنشيط الحركة البحثية في فلسطين

مجلس البحث العلمي يناقش سبل دعم وتنشيط الحركة البحثية في فلسطين

النائب العام ومحافظ سلطة النقد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

النائب العام ومحافظ سلطة النقد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الداخلية بغزة توضح معايير الإحالة للتقاعد المبكر للموظفين وآلية صرف المستحقات

الداخلية بغزة توضح معايير الإحالة للتقاعد المبكر للموظفين وآلية صرف المستحقات

السفير أبو بكر يبحث مع وزير خارجية سيراليون تعزيز التعاون

السفير أبو بكر يبحث مع وزير خارجية سيراليون تعزيز التعاون

الاحتلال يفرج عن المقدسية خديجة خويص

الاحتلال يفرج عن المقدسية خديجة خويص

الجماهير الفلسطينية في نابلس تشيع جثمان الشهيد محمد الحشاش

الجماهير الفلسطينية في نابلس تشيع جثمان الشهيد محمد الحشاش

(حماس): جاهزون لانتخابات شاملة تكون البلديات جزءاً منها

(حماس): جاهزون لانتخابات شاملة تكون البلديات جزءاً منها

منوعات

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا نهائياً من نقابة المهن التمثيلية

شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا نهائياً من نقابة المهن التمثيلية

هل تعود غادة عادل لعصمة زوجها السابق مجدي الهواري؟

هل تعود غادة عادل لعصمة زوجها السابق مجدي الهواري؟

&#34;انتي من مؤسسي الفن الحرام&#34;.. مي العيدان تشن هجوماً حادا على مايا دياب

"انتي من مؤسسي الفن الحرام".. مي العيدان تشن هجوماً حادا على مايا دياب

القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة أثناء مغادرته البلاد

القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة أثناء مغادرته البلاد

ممثلة لبنانية تصاب بمتحور(أوميكرون).. وتحذر الجميع

ممثلة لبنانية تصاب بمتحور(أوميكرون).. وتحذر الجميع

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد

وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

عربي

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي