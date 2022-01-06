حسين الشيخ: السماح لعدد من أسرة الأسير ناصر أبو حميد بزيارته غداً

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أنه سيتم السماح لعدد من أفراد أسرة الأسير ناصر أبو حميد بزيارته غداً الجمعة.وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته في موقع (تويتر)، مساء اليوم الخميس: "خطابنا الجانب الإسرائيلي وطالبنا بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد؛ لتلقي العلاج اللازم في الخارج".من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الطاقم القانوني التابع لها، قدم طلباً مستعجلاً للجنة الافراجات، لإطلاق سراح الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي ما زال يرقد في قسم العناية المكثفة في مستشفى (برزيلاي)، حيث يعاني من وضع خطير وتحت اجهزة التنفس والتخدير.ويعاني الأسير ناصر أبو حميد، من أوضاع صحية صعبة، جراء اصابته بمرض السرطان، ويرقد حاليا في المستشفيات الإسرائيلية للعلاج.