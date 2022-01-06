حماس تصدر بياناً بشأن قرار بعض شركات الإنتاج الفني والفنانين بالانسحاب من مهرجان سيدني

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم ال تصدر بياناً بشأن قرار بعض شركات الإنتاج الفني والفنانين بالانسحاب من مهرجان سيدني.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





رام الله - دنيا الوطنفي ضوء قرار انسحاب بعض المشاركين في مهرجان سيدني الدولي 2022م بسبب حصول المهرجان على تمويل من السفارة الإسرائيلية في كانبرا، فإننا في دائرة الإنتاج الفني في حركة حماس، نشيد ونثمن هذا القرار الصائب، ونعتبر أنه جاء في سياق التضامن مع الحق الفلسطيني المشروع واعتراضاً على جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.كما وندعو جميع المشاركين أن يحذو حذو زملائهم المنسحبين ودعم القضية الفلسطينية بشتى أشكال الدعم.ونؤكد على أن الاحتجاج حق مشروع لأي شخص، وأن قرار الانسحاب هو قرار شخصي وحقّ مكفول لأيٍ من المشاركين، وفي هذا السياق، نعلن تضامننا مع المشاركين المنسحبين من المهرجان، وندعو جميع المشاركين لرفع أصواتهم في وجه القمع والظلم أينما كان، وأن يؤدوا دورهم المنوط بهم من خلال رسالة الإنسانية والقيم والعدالة.