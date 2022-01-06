شاهد: اللحظات الأولى لوقوع حادث السير الذي أودى بحياة 7 أشخاص بأريحا













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، فيديو يظهر لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة 7 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 3 أخرين في بلدة الفصايل بمحافظة أريحا.وكان اعلام الاحتلال قد افاد بوفاة 7 مواطنين فلسطينيين، فيما أصيب عدد اخر، في حادث سير مروع، وقع، مساء اليوم الخميس، في منطقة غور الأردن قرب أريحا.وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "وفاة 7 فلسطينيين في حادث تصادم بين حافلة تقل عمالاً وشاحنة قرب اريحا، ومروحيتان تشاركان في عمليات الإنقاذ بمشاركة الوحدة 669".من جانبه، أكد موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، أن الحادث وقع بين شاحنة وحافلة عمال فلسطينيين قرب أريحا، أسفر عن 7 حالات وفاة، وثلاثة مصابين، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة، وواحدة بالحرجة جداً.