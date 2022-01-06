الرئيس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا حادث السير بأريحا

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام، يوم غدٍ الجمعة، على أرواح العمال الشهداء الذين ذهبوا ضحية حادث السير الذي وقع مساء اليوم الخميس، في منطقة الفصايل بأريحا.وأشار الشيخ في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع (تويتر)، إلى أن الرئيس قرر اعتماده في ملف الدعم لدى الشؤون الاجتماعية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إقامة صلاة الغائب عليهم يوم غدٍ الجمعة.