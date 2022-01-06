شؤون فلسطينية

النائب العام ومحافظ سلطة النقد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

النائب العام ومحافظ سلطة النقد يبحثان تعزيز التعاون المشترك
بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع محافظة سلطة النقد/ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور فراس ملحم، سبل وآليات التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مكتب النائب العام في رام الله بحضور رئيس وحدة المتابعة المالية وائل لافي ورئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد.

وقد ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك وتوحيد وتكثيف الجهود في الفترة المقبلة ما بين النيابة العامة وسلطة النقد ووحدة المتابعة المالية فيما يتعلق بالتحضيرات اللازمة استعداداً لعملية تقيم دولة فلسطين في الجانب المتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون في مجال تدريب أعضاء النيابة العامة حول مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتمكينهم من متابعة كافة القضايا ذات العلاقة .

وخلال اللقاء رحب النائب العام الدكتور ملحم مثمناً دور سلطة النقد في قيادة القطاع المصرفي الفلسطيني وتطويره والمحافظة على استقراره، والتعاون البناء الذي تبديه مع المؤسسات الوطنية خدمة لمصالح المواطنين، معرباً عن استعداد النيابة العامة للتعاون وتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين.

بدوره شكر محافظ سلطة النقد النائب العام على حسن الاستقبال، مقدما له لمحة عن جهود سلطة النقد المبذولة لتطوير القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته، وتطوير أنظمته وتعزيز استقراره المالي وذلك من خلال مواكبة سلطة النقد لآخر التطورات المصرفية، والعمل على توثيق علاقاتها عربياً ودوليا، مؤكداً على العلاقة الوطيدة بين الطرفين.

 


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