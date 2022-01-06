شاهد: وفاة 7 فلسطينيين وعدة اصابات بحادث سير بغور الأردن قرب أريحا
افاد إعلام الاحتلال، بوفاة 7 مواطنين فلسطينيين، فيما أصيب عدد اخر، في حادث سير مروع، وقع، مساء اليوم الخميس، في منطقة غور الأردن قرب أريحا.
وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلي: "وفاة 7 فلسطينيين في حادث تصادم بين حافلة تقل عمالاً وشاحنة قرب اريحا، ومروحيتان تشاركان في عمليات الإنقاذ بمشاركة الوحدة 669".
من جانبه، أكد موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، أن الحادث وقع بين شاحنة وحافلة عمال فلسطينيين قرب أريحا، أسفر عن 7 حالات وفاة، وثلاثة مصابين، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة، وواحدة بالحرجة جداً.
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