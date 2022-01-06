شاهد: وفاة 7 فلسطينيين وعدة اصابات بحادث سير بغور الأردن قرب أريحا































من جانبه، أكد موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، أن الحادث وقع بين شاحنة وحافلة عمال فلسطينيين قرب أريحا، أسفر عن 7 حالات وفاة، وثلاثة مصابين، بينهم حالتين وصفتا بالخطيرة، وواحدة بالحرجة جداً.

رام الله - دنيا الوطنافاد إعلام الاحتلال، بوفاة 7 مواطنين فلسطينيين، فيما أصيب عدد اخر، في حادث سير مروع، وقع، مساء اليوم الخميس، في منطقة غور الأردن قرب أريحا.وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلي: "وفاة 7 فلسطينيين في حادث تصادم بين حافلة تقل عمالاً وشاحنة قرب اريحا، ومروحيتان تشاركان في عمليات الإنقاذ بمشاركة الوحدة 669".