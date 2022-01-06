شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة توضح معايير الإحالة للتقاعد المبكر للموظفين وآلية صرف المستحقات

الداخلية بغزة توضح معايير الإحالة للتقاعد المبكر للموظفين وآلية صرف المستحقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة معايير اعتماد التقاعد المبكر، بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم (2021/157/36م) بتاريخ 2021/12/15 بهذا الخصوص.

وبينت الهيئة أنه يجب أن يكون العسكري المتقدم للتقاعد قد بلغ سن الـ 45 عاماً ولديه خدمة لا تقل عن 15 عاماً، وأن يكون الموظفين المرضى غير القادرين على تأدية مهامهم الوظيفية، ويتعذر إحالتهم لتقاعد العجز الطبي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وأشارت إلى أنه الاعتماد يشكل الموظفين من أصحاب المسميات الإشرافية وغير مسكنين على الهيكل التنظيمي، والموظفون غير الفاعلين الذين يمكن الاستغناء عنهم.

وحول آلية صرف المستحقات، بيت أنه يتم صرف دفعة أولية من المستحقات بنسبة (10%)، والمتبقي على (40) دفعة بحد أدنى (5000 شيكل) أو بناء على الفترة المتبقية لاستحقاق تقاعد الشيخوخة أو التقاعد الإلزامي أيهما أقل.

ولفتت إلى أنه يتم عرض الطلبات المقدمة من الأجهزة الأمنية على لجنة التقاعد العام بهيئة التنظيم والإدارة للنظر في طلبات التقاعد وِفق الشروط والمحددات السابقة، وفي حال موافقة اللجنة يتم التنسيب لِلَجنة متابعة العمل الحكومي للتقاعد.

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