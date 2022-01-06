السفير أبو بكر يبحث مع وزير خارجية سيراليون تعزيز التعاون

ثائر أبو بكر

ديڤيد فرانسيس

رام الله - دنيا الوطنبحثسفير دولة فلسطين لدى جمهوريتي غينيا وسيراليون معوزير خارجية سيراليون تعزيز التعاون وتحديد المواضيع التي ستدخل في تنفيذ المرحلة المقبلة من برامج التعاون وخاصة في المجال الصحي.وأطلع أبو بكر مضيفه في اللقاء الذي عقد في العاصمة السيراليونية فريتاون، على انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي خاصة في القدس، من هدم بيوت وتهجير، وانتهاكات المستوطنين اليومية في الضفة الغربية واستمرار الاستيطان وارتفاع وتيرته في سباق للزمن لإنهاء حل الدولتين.كما تطرق أبو بكر للانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من قمع وإهمال طبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.من جهته، عبر فرانسيس عن ثبات موقف بلاده من حل الدولتين وفقا لقرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية.