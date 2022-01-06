الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن إصابة وزير الصحة خالد السعيد، بفيروس (كورونا) المستجد.جاء ذلك في بيان أصدرته الصحة الكويتية، قائلةً:"إن نتيجة المسحة التى أجريت للوزير صباح اليوم كانت إيجابية، وأن الوزير سيطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية مع ممارسة مهامة الوزارية عن بعد".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.