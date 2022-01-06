الجماهير الفلسطينية في نابلس تشيع جثمان الشهيد محمد الحشاش

رام الله - دنيا الوطنشيعت الجماهير الفلسطينية في محافظة نابلس، عصر اليوم الخميس، جثمان الشهيد باكير محمد موسى حشاش (21 عاما).وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، باتجاه منزله في مخيم بلاطة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم إلى مسجد عباد الرحمن في المخيم حيث أدى المشاركون الصلاة عليه، وووري الثرى في مقبرة المخيم.وكانت مواجهات اندلعت فجر اليوم اليوم، عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، أطلق فيها الجنود الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة الحشاش بجروح حرجة، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.