(حماس): جاهزون لانتخابات شاملة تكون البلديات جزءاً منها



وفي وقت سابق، قالت الحركة: "موقفنا الثابت والدائم هو ضرورة عقد انتخابات شاملة سواء بالتوازي أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليست بديلاً عنها، كما يجب أن يتوفر للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية التي تضم البلديات الكبرى وغيرها، قدر من الشفافية والجدية والنزاهة ونستطيع الموافقة عليها".



وأضافت: "يجب أن يتوفر في الانتخابات أمرين، الأول يتمثل في تقديم ضمانات مكتوبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنص على أنه سيتم عقد الانتخابات في مرحلتها الثانية في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة".





وتابعت: "أما الأمر الثاني يتمثل في التراجع عبر مرسوم رئاسي، عن التعديلات التي أجراها الرئيس بقرار منفرد دون توافق وطني على قانون الانتخابات المحلية خاصة المواد المتعلقة بالمرجعية القضائية".





وأوضحت الحركة في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه: "أن نهج التفرد يجب أن ينتهي ولا بديل عن التوافق الوطني".