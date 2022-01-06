السفير فارس القب يقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية

رام الله - دنيا الوطنقدم السفير فارس القب، اليوم الخميس، أوراق اعتماده سفيراً لدولة فلسطين لدى إثيوبيا الاتحادية للرئيسة الاثيوبية سهلي ورق زودي.ونقل القب تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير أواصر العلاقة بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، معبراًَ عن اعتزازه بتمثيل دولة فلسطين وقضيتها والعمل من أجل رفعة ونصرة قضية فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية.من جانبها، أكدت الرئيسة سهلورق زودي موقف إثيوبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين حسب قرارات الشرعية الدولية، بغية الوصول إلى حل عادل واقامة الدولة الفلسطينية المنشودة ، كما طلبت من السفير أن ينقل تحياتها الى الرئيس محمود عباس، معربة عن تطلعها للقاءه .