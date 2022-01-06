عربي

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصرعن وصول نسبة التعافي من (كورونا) في مستشفيات العزل في البلاد إلى 83.1 %، وذلك بعد أخذ المصابين الرعاية الطبية اللازمة وإتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إنه يتم تسجيل الحالات المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، وفق (اليوم السابع).

وأضاف عبد الغفار: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا".

وأشار إلى وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا المستجد)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

أخبار ذات صلة

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت قبيل انطلاق المظاهرات

مصر: مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين في حادثين بالسويس

مصر: مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين في حادثين بالسويس

الإمارات تعلن تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الإمارات تعلن تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

رئيس العراق: أمن البلاد واستقراره عنصر لا غنى عنه في المنطقة

رئيس العراق: أمن البلاد واستقراره عنصر لا غنى عنه في المنطقة

قطر تُعلق على احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

قطر تُعلق على احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير أبو بكر يبحث مع وزير خارجية سيراليون تعزيز التعاون

السفير أبو بكر يبحث مع وزير خارجية سيراليون تعزيز التعاون

الاحتلال يفرج عن المقدسية خديجة خويص

الاحتلال يفرج عن المقدسية خديجة خويص

الجماهير الفلسطينية في نابلس تشيع جثمان الشهيد محمد الحشاش

الجماهير الفلسطينية في نابلس تشيع جثمان الشهيد محمد الحشاش

نادي الأسير: الأسير أبو حميد ما يزال بوضع صحي خطير جدًا في مستشفى &#34;برزلاي&#34;

نادي الأسير: الأسير أبو حميد ما يزال بوضع صحي خطير جدًا في مستشفى "برزلاي"

جنين: وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد بعد تدهور وضعة الصحي

جنين: وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد بعد تدهور وضعة الصحي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين وزوجة أحدهما في أريحا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين وزوجة أحدهما في أريحا

مركز فلسطين: 1266 حالة اعتقال لأطفال قاصرين خلال العام 2021

مركز فلسطين: 1266 حالة اعتقال لأطفال قاصرين خلال العام 2021

الاحتلال ينصب بوابة على مدخل منطقة المسعودية التاريخية في نابلس

الاحتلال ينصب بوابة على مدخل منطقة المسعودية التاريخية في نابلس

منوعات

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا نهائياً من نقابة المهن التمثيلية

شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا نهائياً من نقابة المهن التمثيلية

هل تعود غادة عادل لعصمة زوجها السابق مجدي الهواري؟

هل تعود غادة عادل لعصمة زوجها السابق مجدي الهواري؟

&#34;انتي من مؤسسي الفن الحرام&#34;.. مي العيدان تشن هجوماً حادا على مايا دياب

"انتي من مؤسسي الفن الحرام".. مي العيدان تشن هجوماً حادا على مايا دياب

القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة أثناء مغادرته البلاد

القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة أثناء مغادرته البلاد

ممثلة لبنانية تصاب بمتحور(أوميكرون).. وتحذر الجميع

ممثلة لبنانية تصاب بمتحور(أوميكرون).. وتحذر الجميع

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد

وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

عربي

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي