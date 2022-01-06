مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل



وأشار إلى وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا المستجد)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصرعن وصول نسبة التعافي من (كورونا) في مستشفيات العزل في البلاد إلى 83.1 %، وذلك بعد أخذ المصابين الرعاية الطبية اللازمة وإتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إنه يتم تسجيل الحالات المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، وفق (اليوم السابع).وأضاف عبد الغفار: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا".