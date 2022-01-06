(كورونا) عالمياً: خمسة ملايين و484 ألف وفاة و298 مليونا و426 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين وأكثر من 484 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 298 مليونا ونحو 426 ألف إصابة، تعافى منهم 256 مليونا وما يقارب من 942 ألف مريض.وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، 2 مليون وأكثر من 561 ألف إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,550 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,802 وفاة)، وروسيا (828 وفاة)، وبولندا (631 وفاة)، والمانيا (431 وفاة)، وبريطانيا (343 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: اميركا (704,661 إصابة)، وفرنسا (332,252 إصابة)، وبريطانيا (194,747 إصابة)، وايطاليا (189,109 إصابات)، واسبانيا (137,180 إصابة).وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي أميركا (853,612 وفاة)، والبرازيل (619,559 وفاة)، والهند (482,876 وفاة)، وروسيا (313,817 وفاة)، والمكسيك (299,805 وفيات).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، أميركا (58,805,186 إصابة)، والهند (35,109,286 إصابة)، والبرازيل (22,351,104 إصابات)، وبريطانيا (13,835,334 إصابة)، وفرنسا (10,921,757 إصابة).