أمريكا تسجل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بـ(كورونا)
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، متخطياً الأرقام القياسية في جميع أنحاء البلاد.
ووصل متوسط عدد الحالات الجديدة في أمريكا حتى للحظة إلى ما يقرب من 550 ألف حالة جديدة يومياً، بزيادة قدرها 225% خلال الأسبوعين الماضيين، وفق (روسيا اليوم).
كما وسجلت أيضاً أعداد مرتفعة من الإصابة بمتحور (أوميكرون)، خاصة في المناطق التي تعاني أنظمة الرعاية الصحية فيها من ضغوط شديدة.
التعليقات