أمريكا تسجل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، متخطياً الأرقام القياسية في جميع أنحاء البلاد.ووصل متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في أمريكا حتى للحظة إلى ما يقرب من 550 ألف حالة جديدة يومياً، بزيادة قدرها 225% خلال الأسبوعين الماضيين، وفق (روسيا اليوم).كما وسجلت أيضاً أعداد مرتفعة من الإصابة بمتحور (أوميكرون)، خاصة في المناطق التي تعاني أنظمة الرعاية الصحية فيها من ضغوط شديدة.