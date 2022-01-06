العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)
كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالات إصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) لعدد من العائدين من السفر.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون من محافظة دهوك (بشمال العراق) وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".
وأضافت: "أن الحالات المكتشفة شخصت من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".
وأضافت: "أن الحالات المكتشفة شخصت من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".
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