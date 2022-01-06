العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)









وأضافت: "أن الحالات المكتشفة شخصت من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".



وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون من محافظة دهوك (بشمال العراق) وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".وأضافت: "أن الحالات المكتشفة شخصت من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالات إصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) لعدد من العائدين من السفر.