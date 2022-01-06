الخارجية الفلسطينية تؤكد سلامة الجالية في كازاخستان



وقال المتحدث باسم قوة الشرطة الكازاخستانية، إن: "القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة، مضيفاً أنه "تم القضاء على عشرات المهاجمين".



وبحسب وزارة الداخلية الكازاخستانية، فإن ثمانية من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلوا وجرح 317 آخرون، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، إضافة لسرقة عشرات المتاجر، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية.



وفي أعقاب ذلك، أعلنت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم، إرسال قوة لحفظ السلام الجماعي إلى كازاخستان، "تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات بسبب إلى ارتفاع أسعار الغاز".



رام الله - دنيا الوطنطمأنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، أبناء الشعب الفلسطيني على صحة وسلامة الجالية الفلسطينية في كازاخستان.أكد السفير أحمد الديك أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رياض المالكي وزير الخارجية، تتابع سفارة دولة فلسطين لدى كازاخستان أوضاع الجالية الفلسطينية للاطمئنان عليها باستمرار.ولفتت السفارة الفلسطينية في كازاخستان أن الجالية وكادر السفارة بخير، متمنيةً لدولة كازاخستان الخير والاستقرار.وتتواصل الاحتجاجات في كازاخستان، حيث اشتبكت قوات الأمن مع المحتجين في الساحة الرئيسية بمدينة ألماتي كبرى مدن البلاد، ما أدلى لمقتل عشرات المتظاهرين بيد الشرطة.