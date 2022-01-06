الأمم المتحدة تحذر من سوء التغذية الحاد للأطفال في إثيوبيا



وأضاف: "من بين 222 ألف امرأة حامل ومرضع خضعن للفحص، وكانت حوالي 72 ألف امرأة أو 32 في المائة يعانين من سوء التغذية المعتدل، وإن احتمالية تعرض مجتمعات الرعاة لمزيد من المعاناة من تأثير الجفاف مرتفعة إذا لم يتم اتخاذ جهود التخفيف بشكل عاجل".









رام الله - دنيا الوطنأعلن فحص التغذية الذى أجراه مكتب الصحة الإقليمي في إثيوبيا، عن معدل سوء التغذية الحاد العالمي، بالمنطقة الصومالية الإثيوبية، حيث تصل النسبة إلى 18%، وهو أعلى من العتبة العالمية البالغة 15 %، بحسب لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا).وقال التقرير: "إن النتيجة جاءت على خلفية فحص 813 ألف طفل دون سن الخامسة تم فحصهم بحثًا عن سوء التغذية، وتم تشخيص ما يقرب من 14000 طفل أو 1.7 % بسوء التغذية الحاد، فى حين تم تشخيص أكثر من 137 ألف طفل أو حوالي 17 فى المائة على أنهم يعانون من سوء التغذية المعتدل".