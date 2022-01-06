مستوطن يدهس مواطنة في بلدة العقربانية شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطندهس مستوطن، اليوم الخميس، المواطنة شفيقة فايز بشارات (48) عاماً، في بلدة العقربانية شرق محافظة نابلس، ونقلت على إثره إلى المستشفى.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن المستوطن تعمد دعس قطيع للأغنام في الطريق، وممارسة أعمال العربدة وملاحقة المواطنين"، محذراً من التصعيد الخطير واستهداف المواطنين عبر المستوطنين ومركباتهم.وكان الشاب مصطفى ياسين فلنة (25) عاماً من قرية صفا غرب مدينة رام الله، ارتقى فجر اليوم، بعد دعسه من قبل مستوطن وهو متوجه إلى عمله داخل أراضي 48، وهو متزوج وأب لطفله تبلغ من العمر عام ونصف.