عاجل

  • حماس: جاهزون لانتخابات شاملة تكون البلديات جزءاً منها ونهج التفرد يجب أن ينتهي ولا بديل عن التوافق الوطني

عربي

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي
مجلس النواب الأردني
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، على إنشاء مجلس الأمن القومي بموجب الدستور الأردني، من خلال تعديل المادة 122 من الدستور بإلغاء المجلس العالي وإنشاء مجلس الأمن القومي.

وأقر النواب بأغلبية (102) من أصل (111) نائباً، تعديل المادة (122) من الدستور القاضي بإنشاء "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية"، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور"، وفق قناة (المملكة).

وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً".

أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".

أخبار ذات صلة

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل

مصر تعلن نسبة الشفاء من (كورونا) في مستشفيات العزل

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت قبيل انطلاق المظاهرات

مصر: مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين في حادثين بالسويس

مصر: مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين في حادثين بالسويس

الإمارات تعلن تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الإمارات تعلن تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

رئيس العراق: أمن البلاد واستقراره عنصر لا غنى عنه في المنطقة

رئيس العراق: أمن البلاد واستقراره عنصر لا غنى عنه في المنطقة

قطر تُعلق على احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

قطر تُعلق على احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

السعودية وبريطانيا تجتمعان لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

السعودية وبريطانيا تجتمعان لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسير أبو حميد ما يزال بوضع صحي خطير جدًا في مستشفى &#34;برزلاي&#34;

نادي الأسير: الأسير أبو حميد ما يزال بوضع صحي خطير جدًا في مستشفى "برزلاي"

جنين: وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد بعد تدهور وضعة الصحي

جنين: وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد بعد تدهور وضعة الصحي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين وزوجة أحدهما في أريحا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين وزوجة أحدهما في أريحا

مركز فلسطين: 1266 حالة اعتقال لأطفال قاصرين خلال العام 2021

مركز فلسطين: 1266 حالة اعتقال لأطفال قاصرين خلال العام 2021

الاحتلال ينصب بوابة على مدخل منطقة المسعودية التاريخية في نابلس

الاحتلال ينصب بوابة على مدخل منطقة المسعودية التاريخية في نابلس

الخارجية تدين جرائم الدهس بحق شعبنا وتعتبرها أسلوبا آخر يتكرر لقتل الفلسطيني

الخارجية تدين جرائم الدهس بحق شعبنا وتعتبرها أسلوبا آخر يتكرر لقتل الفلسطيني

الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد

الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد

مجلس الوزراء يصادق على نظام المركز الوطني للمناهج

مجلس الوزراء يصادق على نظام المركز الوطني للمناهج

منوعات

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا نهائياً من نقابة المهن التمثيلية

شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا نهائياً من نقابة المهن التمثيلية

هل تعود غادة عادل لعصمة زوجها السابق مجدي الهواري؟

هل تعود غادة عادل لعصمة زوجها السابق مجدي الهواري؟

&#34;انتي من مؤسسي الفن الحرام&#34;.. مي العيدان تشن هجوماً حادا على مايا دياب

"انتي من مؤسسي الفن الحرام".. مي العيدان تشن هجوماً حادا على مايا دياب

القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة أثناء مغادرته البلاد

القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة أثناء مغادرته البلاد

ممثلة لبنانية تصاب بمتحور(أوميكرون).. وتحذر الجميع

ممثلة لبنانية تصاب بمتحور(أوميكرون).. وتحذر الجميع

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد

وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

عربي

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

العراق تسجل خمس إصابات بمتحور (أوميكرون)

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي

الأردن: مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت قبيل انطلاق المظاهرات

مصر: مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين في حادثين بالسويس

مصر: مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين في حادثين بالسويس