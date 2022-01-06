مصر: مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين في حادثين بالسويس



من جهته، صرح إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس: "بأن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بالمستشفى العام لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وفتح غرفة العمليات للحالات واستدعاء جميع الأطباء لقسم الطوارئ، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة السويس العام".









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام مصرية بمصرع شخصين وإصابة 45 آخرين، اليوم الخميس، بحادثين على طريق (السخنة - الجلالة) بالسويس في مصر، وتم نقلهم إلى المستشفى العام .تفاصيل الحادث، تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس إخطاراً من قوات تأمين الطرق بوقوع حادثين بطريق السخنة - الجلالة، الأول كان انقلاب ميني باص وأسفر عن إصابة 45 شخصا ، أما الثاني بنفس التوقيت انقلاب ونش بدون لوحات معدنية وأسفر عن مصرع شخصين، وفق (اليوم السابع).بدوره، قال محمد طنطاوي رئيس مرفق الإسعاف في السويس: " 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج" .