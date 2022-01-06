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شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء يصادق على نظام المركز الوطني للمناهج

مجلس الوزراء يصادق على نظام المركز الوطني للمناهج
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الوزراء على نظام المركز الوطني للمناهج، في خطوة تهدف إلى تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمنهاج التعليمي الفلسطيني، والتركيز على النتاجات التعليمية والتربوية والاجتماعية للطلبة في كل مراحل التعليم.

وأكد مجلس الوزراء في بيان صحفي على أن هذا المركز أُنشأ بهدف الارتقاء بنوعية التعليم والتعلم، وأن مهمته الأساسية تتمحور في إعداد الخطط وتطوير المناهج التعليمية وفقا لأحكام المادة (35) من قانون التربية والتعليم الساري، إضافة إلى إقرار المنهاج والمقررات والكتب المدرسية.

وأضاف البيان" إن مجلس الوزراء يسعى من خلال هذا المركز إلى تصميم المناهج الفلسطينية، والمواد التعليمية وفق المعايير الوطنية بما يحقق الجودة والنوعية، كما يسعى من خلاله إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية، وتوفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وحمايتها والترويج لها، إضافةً إلى إنشاء مكتبة إلكترونية لأرشفة المناهج والكتب التعليمية المدرسية بما ينسجم مع التوجهات والسياسات العامة في دولة فلسطين".

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