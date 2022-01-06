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شؤون فلسطينية

"حماية" يدين جريمة قتل مواطن فلسطيني دهساً بسيارة مستوطن

"حماية" يدين جريمة قتل مواطن فلسطيني دهساً بسيارة مستوطن
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز (حماية) لحقوق الإنسان إقدام مستوطن إسرائيلي على ارتكاب جريمة قتل دهساً لمواطن فلسطيني خلال توجهه للعمل في أراضي 1948.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان، فقد أقدم مستوطن إسرائيلي صباح اليوم الخميس الموافق 06/01/2022 على دهس المواطن: مصطفى ياسين فلنة (25 عاما)، وهو متزوج وأب لطفله تبلغ من العمر عام ونصف، خلال تواجده على الشارع 443 المحاذي لقرية صفا غرب مدينة رام الله ، حيث وصلت طواقم الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إلى موقع الجريمة وقد وجدت جثة "فلنة" هامدة حيث فارق الحياة على الفور.

و أدان المركز هذه الجريمة، حيث أكد على تنامي ظاهرة إرهاب المستوطنين في الأراضي المحتلة، ويؤكد أنها انعكاس طبيعي للروتين اليومي من الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون ضد مدن وقرى الضفة الغربية منذ سنوات طويلة، ويعتبر المركز أن سلوك المستوطنين الإجرامي يأتي في سياق إرهاب دولة الاحتلال المنظم والممنهج الذي يهدف إلى ترويع أصحاب الأرض الأصليين في القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة بهدف إجبارهم على تركها وإحلال المستوطنين بدلاً عنهم، وإزاء ذلك فإن المركز:

1. يطالب مجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجنة تحقيق دولية لفتح تحقيق فوري وجدي ومستقل في حادثة قتل المواطن (فلنة).

2. يدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

3. يحث السلطة الفلسطينية على المضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمه أمام القضاء الدولي.

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