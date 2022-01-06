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دولي

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بـ(كورونا) منذ إبريل

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بـ(كورونا) منذ إبريل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل ست وفيات، و16.115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال آخر 24 ساعة، بعد فحص 206.258 عينة، وتعتبر أرقام الإصابات المسجلة الأعلى منذ نيسان/ إبريل من العام الماضي. 

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن العدد التراكمي للمصابين بـ(كورونا) في إسرائيل بلغ 1.440.771 من بينهم 72.034 حالة نشطة، بينها 129 حالة خطيرة، منهم 50 حالة حرجة و38 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 8253.

ويوم الاثنين الماضين بدأت وزارة الصحة الإسرائيلية، بالتطعيم بالجرعة الرابعة من لقاحات فيروس (كورونا) في إسرائيل، وذلك في إطار محاربة الوباء.

بدورها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن وزارة الصحة توقعاتها بأنه في حال وصلت إسرائيل إلى 50 ألف مصاب بـ(كورونا) في اليوم، فهذا يعني أن 150 إسرائيلياً سيدخلون المستشفيات يومياً، حيث سيكون من الصعب تحمل ذلك.

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