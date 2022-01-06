عربي

الإمارات تعلن تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الإمارات تعلن تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن نجاحها في تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، حيث بلغت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المئة، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 92.31 في المئة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

وقالت نورة الغيثي المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي: "إن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم"، وفق (وام).

وأضافت: "أثبتت الدراسات أن التطعيمات بجرعاتها الأساسية والداعمة تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات ولها دور فعال في إيقاف المتحورات من الظهور".

وتابعت الغيثي: "أن الجرعة الداعمة تعتبر من أهم العوامل للمحافظة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع ولها دور كبير وفعال في تعزيز المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى استفادة خاصة في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم تزايدا في أعداد الحالات المسجلة.

وذكرت المتحدثة الرسمية: "أننا نوصي الأفراد المؤهلين بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم لاسيما فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نظرا لما يشكله تلقي الجرعات الداعمة دعم للجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات ولتحقيق الأمن الصحي في المجتمع".

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