معروف: ما زال التسجيل مفتوحاً للعمال الراغبين بالعمل في أراضي 48



وأضاف معروف في حديث إذاعي، اليوم الخميس، أن "الجهات الحكومية تجتهد في توفير تمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر"، مبيناً أن مئات المشاريع يتم تمويلها حكومياً عبر هيئة تشجيع للاستثمار وصندوق دعم الشباب، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية.



في سياق آخر، هنأ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المواطنين الحاصلين على موافقات "جمع الشمل"، مؤكداً أن قيمة رسوم هذه المعاملة صادرة كمرسوم عن الرئيس الفلسطيني في عام 1998، وتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي عام 2003.



وقال معروف: "إن قيمة الرسوم على المعاملة يتم العمل بها في غزة والضفة بشكل سواء، ولم يجرِ عليها أي تغيير أو زيادة، وتم تحصيل رسوم الدفعات السابقة بالضفة بذات القيمة".



وأضاف أن "حالات الشئون الاجتماعية يتم اعتبار خصوصية وضعها في كافة المعاملات وهذا عرف معمول به لدى كافة الجهات الحكومية وفي وزارة الداخلية، دون الاخلال بالقانون".



وتابع معروف: "ندرك صعوبة واقع منتفعي شبكات الشئون، وسعينا للضغط على كافة الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، ونأمل حلاً قريباً له".





رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن باب التسجيل على رابط وزارة العمل ما زال مفتوحاً للعمال الراغبين بالعمل بأراضي الـ48، متوقعاً البدء في إتمام التصاريح قريباً حسب الأعداد التي يتم الموافقة عليها.